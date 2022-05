Patrice CHAGNAUD

Le Groupe INICIA est en développement. De nombreuses OPPORTUNITES de postes sont ouvertes.

Hydrauliciens, Technico-commerciaux, Automaticiens, Gestionnaires d'Affaires, ... Contactez-moi !



Avec une équipe d'encadrement et des collaborateurs de Qualité et impliqués, Nous construisons une offre métier en TRANSMISSION de PUISSANCE et le CONTRÔLE COMMANDE, en applications INDUSTRIELLE et MOBILE qui se démarque : Le Groupe Inicia.



En Juillet 2013, le Groupe FluHyd, est devenu Groupe Inicia :

Inicia, ce mot « inventé » par et pour le groupe, ….. a TOUT SON SENS.



Car le groupe est devenu Multi-technologies au fil des années, et offre des prestations au delà de la seule hydraulique.



In, car nous sommes ‘là’, ici.., toujours Au Cœur des besoins d’aujourd’hui.



Ini, pour l’ INNOVATION… parce que c’est notre modèle de réflexion, de développement, pour apporter des solutions novatrices, pour que nos clients soient toujours en avance.



Inicia, pour Initiative…parce que nous voulons que nos clients puissent compter sur nous, dans une dynamique démarquante; parce que nous mettons tout en œuvre pour être toujours en avance, et avoir l’initiative POUR NOS CLIENTS, quant à leurs besoins de demain.



Mes compétences :

Hydraulique

Automatisme