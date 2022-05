Patrice CHAUVIN

Mes compétences :





- Gestion de contrat : Oil & Gas / WINDPOWER / POWERPLANT



- Management de plusieurs responsables HSE;



- Recrutement et formation de cadre HSE



- Coordination de programmes de prévention HSE ;



- Expert en gestion de co-activté des entreprises extérieures;



- Développement de l’activité SPS / assistant maitre d’ouvrage auprès des clients privés et industriels;



- Gestion et animation des systèmes Santé & Sécurité / Sûreté / Environnement (ISO 14001 / OHSAS 18001), veille réglementaire HSE, analyses environnementales et analyses des risques santé & sécurité au travail ;



- Sensibilisation / Formation du personnel;



- Gestion des fiches de données de sécurité, analyse, gestion des données toxicologiques et de contrôle ;



- Élaboration et mise à jour des Procédures Sécurité / Environnement, actions correctives, processus, indicateurs de performance, reporting à la compagnie ;



- Réalisation d’inspections sécurité, d’audits opérationnels QSE ;



- Gestion des plans de prévention pour les entreprises extérieures ;



- Gestion de crise, POI ;



- Suivi des systèmes de prévention et de protection incendie ;



- Gestion du dossier d’autorisation pour exploitation de l’ICPE;



- Repérage / diagnostique et assistance sur l'amiante.



Sécurité

Environnement et développement durable

Chef de projet

Coordination de projet

Construction neuve

Qualité projet

Hygiène et sécurité

Management de la qualité

Ténacité et sens de l'écoute

Arrêté TMD

Revamping

Expert

Gestion

HSE

ISO

Communication

Organisation

QHSE

Audit

Ingénieur

Responsable

Management d'équipe

Management de projet

Industrie chimique et petrochimique

ATEX

QHSE Manager

Project EHS Management

Iso 9001

ISO 18001

ISO 14001

ISO 22000

KAM

Suivi client

Conscience professionnelle

Gestion des risques industriels

Persévérance

Management

Stratégie d'entreprise

Recrutement cadres

Business development

Vente B2B

RH

Management d'�quipe

HACCP

Techniques Audit

Lean

Management de transition

Achats

SPS

CHSCT

MASE

Amélioration continue