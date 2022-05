Patrice CHETANNEAU

Mes premières expériences professionnelles, au sein d'usines Mitsubishi et Sagem, m'ont permis de découvrir le monde passionnant et exigeant de la production, à travers ses défis permanents, sa culture de l’excellence et la forte intensité des relations inter-personnelles. J’y ai ainsi développé un pragmatisme certain, un goût pour l’échange avec les autres et une culture de tenue de l’objectif coût/qualité/délai.



Je me suis ensuite orienté vers la R&D en téléphonie mobile de Sagem, sur un poste charnière entre les unités de fabrication et les équipes de développement. J'étais alors au contact permanent de nombreux interlocuteurs internes (ingénieurs process, électroniciens, implanteurs CAO, ingénieurs qualité, achats…) et externes (fournisseurs majoritairement étrangers). J'étais en charge de problématiques tant à court terme (par exemple : souci qualité sur un composant d’un produit en démarrage de production) que moyen terme (par exemple : optimisation des rendements de fabrication) ou encore long terme (par exemple : introduction d’une nouvelle technologie de stacked BGA).



Au sein de ce poste, j’ai accru mes compétences relatives à la définition d’objectifs, l’implication de multiples interfaces et la culture du service, au-delà de mes réelles compétences sur les technologies CMS et PCB.



J'ai ensuite évolué vers des fonctions de management de proximité, en créant et animant une équipe d'ingénieurs traitant des technologies des cartes électroniques au sein de Sagem Défense Sécurité. J'y ai conservé une fonction opérationnelle de support technique (R&D, production, process, méthodes, achats, qualité, fournisseurs, industrialisation, clients…), tout en élargissant mon spectre de compétences techniques. Cela m'a permis d'acquérir le titre officiel d'Expert Sagem en circuits imprimés (PCB - Printed Circuit Board) en 2013, puis d’expert Senior Safran en 2018. Je continue mes missions de support aux équipes de la R&D amont au support client, orientations sur les technologies, participation et pilotage de groupes externes d'experts PCB, mise à jour du référentiel technique, implication dans l’évolution de normes…



Mes compétences :

Analyse de défaillance

Circuits imprimés

Cms

EDX

Industrialisation

Laser

MEB

Methodes

PCB

Plomb

Process

Qualité

Qualité Fournisseurs

Qualité produit

RAYONS X