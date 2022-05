Ancien cadre supérieur de société financière spécialisé depuis plus de 10 ans dans le domaine de la retraite des cadres de société et des patrons de PME/PMI.

Un volet important rattaché à cette activité dans le cadre de la mise en place de plan seniors.

Une activité complémentaire spécialisée en Garage et Carrosserie dans l'aide à la transmission d'entreprise.



Mes compétences :

Technicité