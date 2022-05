Patrice CLAVEROTTE

Pour des raisons familiales, je recherche activement un emploi dans la région de Pau et ses environs (64,65,40,32)

Ma dernière expérience en entreprise a été éffectuée chez AET à Castres (Tarn) en tant que projeteur dessinateur en électricité sur le logiciel AUTOCAD .

A partir de plans et des consignes fournis par les bureaux d'études ou les architectes j'ai été chargé de les mettre à jour (implantation des systèmes de sécurité incendie, de l'appareillage électrique, répartition de l'éclairage,cheminement des câbles ... ), de manière à fournir aux électriciens un plan d’exécution et pour servir ultérieurement à la maintenance.

Je suis également allé sur le terrain pour faire des relevés ou contrôler la bonne exécution des travaux .

Fort d'une expérience de près de 30 ans dans l'électricité / électrotechnique dont 20 ans dans le contrôle réglementaire d'installations électriques, je maîtrise les normes électriques BT et HT ( NFC 15100/13100/13200/...) en industrie, le tertiaire et les particuliers,ainsi que la réglementation électrique concernant les établissements recevant des travailleurs , du public et les mines et carrières..

Cette expérience a été complété par un titre professionnel I (bac+2) en électronicien test & développement et d'une expérience dans la maintenance de cartes électroniques de puissance obtenu en 2013.

Je recherche principalement un emploi de projeteur dessinateur en électricité/électrotechnique/électronique, et je suis ouvert à tous métiers connexes (ex: maintenance,formation ....) dans le domaine de mes compétences.

Je suis prêt à effectuer des formations complémentaires à condition que cela soit suivi par un CDI ou un CDD de longue durée, pour cela pôle emploi fourni une aide directe et les baisses de charges ( jusqu'à 700 € /mois).



Mes compétences :

Electrotechnique

Electronique

Électricité industrielle

électricité

AUTOCAD 2D / 3D

Microsoft Word

Microsoft Excel