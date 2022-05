Patrice Claviez-Homberg et son équipe de conseils en solutions de financement, vont mettre à votre disposition ainsi qu’a celle de vos clients leurs fortes compétences dans tous les domaines du financement tant au niveau des particuliers que des investisseurs expérience acquises après de nombreuses années passées dans le monde du crédit immobilier mais aussi crédit personnel que celui du réaménagement de prêts.

Notre maîtrise des arcanes de tous les types de financements pour tous types de clients vous apporte la garantie de confier vos clients à une équipe qui mettra tout en œuvre pour satisfaire vos clients en leurs présentant l’offre la plus pertinente et vous en étant certain de conforter votre vente.



Mes compétences :

Restructuration

Immobilier

Investissement

Rachat de crédit

COURTIER EN FINANCEMENT

Restructuration juridique et financière

Courtier en assurances

Prêt immobilier

Crédit immobilier

Finance