Patrice CLERGEAU

J'ai débuté ma carrière professionnelle dans l'hôtellerie après l'obtention d'un BEP serveur en 1992. J'ai rapidement trouvé du travail en commençant par quelques saisons/remplacements puis à Noirmoutier dans un Hôtel restaurant ou je dirigeais la salle de restaurant pour des contrats de février à novembre jusqu'à fin 1998.

C'est en 1999 suite à un inventaire chez Mr Bricolage à la Roche sur Yon que j'ai postulé dans ce même magasin et que ma candidature a été retenu pour officier dans le rayon luminaire ou j'ai commencé mon "apprentissage " en tant que conseiller de vente jusqu'à fin 2005 puis responsable du rayon jusqu'à aujourd'hui.

Je recherche aujourd'hui une nouvelle expérience professionnelle ,je tourne en rond actuellement et souhaiterais m'épanouir vers d'autres horizons ! Tous secteurs confondus j'aime le travail actif et enrichissant avec cette soif d'apprendre continuellement.



Mes compétences :

dynamique

Qualité

Qualité relationnelle

Souriant