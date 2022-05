Patrice CONQUET

MES DOMAINES DE COMPETENCE



TECHNIQUE

Froid et Electricité

-Créer une installation

-Prendre en compte les paramètres de fonctionnement

-Faire l'entretien et le dépannage

Bâtiment

-Réaliser un projet d'aménagement

-Prendre en compte les aspects réalisation et maintenance

-Réalisation de devis

Nettoyage

-Choisir le matériel d'intervention

-Choisir les méthodes d'intervention



ORGANISATION / PLANIFICATION

-Créer des équipes spécifiques pour chaque type d'intervention

-Planifier les interventions des équipes

-gérer les impondérables (pannes, absences, travaux urgents, etc...)

-Gérer le temps de travail des équipes

-Analyse des fiches de travail des salariés



MAITRISE D'OUVRAGE

-Elaborer les projets (relation avec architecte)

-Suivre le dossier technique

-Suivre le chantier



MANAGEMENT

-Recruter ses collaborateurs (profil de poste, relation prestataire, entretien)

-Intégrer le salarié

-Collaborer sur de l'organisation, les méthodes

-Motiver

-Recadrer

-Gérer les conflits



RELATION COMMERCIALE

-Analyse des besoins du client

-Proposer un local

-Réaliser l'état de lieux

-Gérer les litiges



COLABORATION AVEC LA DIRECTION

-Rendre des comptes (bilans, suivi des évolutions par service)

-Prévoir les chantiers, les travaux (technique et financier)

-Réfléchir sur l'évolution des locaux

-Définirles prix (loyers, prestations diverses...)

-Suivre le budjet