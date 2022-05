Patrice COQUE

Né dans le département de l'Aveyron, terre de nature sauvage, d'histoire, de traditions et de gastronomie je suis très attaché à mon pays natal et à son patrimoine gastronomique.

Mon atelier se situe à Sanvensa entre Villefranche de Rouergue et Najac deux sites remarquables de la région Midi-Pyrénées.

Cuisinier de formation et très gourmand, j'ai voulu vous faire partager à travers les biscuits bio que je confectionne, les saveurs authentiques et le vrai goût des produits naturels et de qualité.

Mes biscuits ne contiennent ni additif, ni conservateur. Je sélectionne rigoureusement tous les produits que j'utilise afin d'apporter une qualité maximale à mes biscuits tout en privilégiant les matières premières françaises et locales.

Ma fabrication est entièrement artisanale. Je propose également des préparations bio pour pâtisseries et gâteaux. Vous réalisez vous même le gâteau en ajoutant à mes préparations des produits frais: beurre, crème, oeufs.

Commerçants, comités d'entreprise si mes produits vous intéressent, vous pouvez consulter mon siteArray ou bien me contacter par mail ou par téléphone au 06 51 48 11 10.