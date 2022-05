Patrice CORNIL

Professionnel du suivi des opérations de construction, je réalise des missions de Direction de l’Exécution des contrats de Travaux et d’OPC, particulièrement dans les domaines du logement et du tertiaire pour des Maîtres d’ouvrage privé et public.

J’interviens auprès des Architectes, bureau d’étude d’ingénierie et Maître d’ouvrage afin de garantir la parfaite réalisation de l’ouvrage dans le respect des contrats, du budget et des délais.

Je suis à votre disposition pour étudier toutes propositions de collaboration.

Mon secteur d’intervention couvre les départements 16, 17, 33, 44 et 79.

Pour réussir à maîtriser le déroulement de vos opérations, travaillons ensemble dans l’acte de construire, ce sont mes engagements et ma volonté.

Fort d’une expérience de 28 ans dans ce domaine, je suis l’expert qu’il vous faut.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Négociation

Planification de projet

Gestion de projet

Contrôle qualité

Suivi de chantiers

Management opérationnel