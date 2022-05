Patrice COROT

Mon parcours professionnel est axé autour de 3 compétences principales :

➜ La conception et la mise en oeuvre de la stratégie produit

➜ Le développement commercial de mes lignes de produit

➜ L'appui aux forces commerciales et clients internes



Je suis dynamique, inventif et force de proposition. Ma philosophie est également de consulter, être à l'écoute des autres et travailler en équipe sur des projets communs. Je suis prêt à relever systématiquement de nouveaux défis et de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Conseil

Inventif

Tenacité

Ecoute

Esprit d'équipe

Dynamique

Rigueur

Organisation

Consultation

Persuasion