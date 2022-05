Patrice COULON

A l’écoute, méthodique, réactif, je m'adapte facilement à tout nouvel environnement et sais être rapidement opérationnel.



Mes compétences :

Organisation et gestion de l'atelier de production

Analyse des écarts de stocks

Organisation des flux d’approvisionnement de l’ate

Planification et gestion des ressources

Gestion du personnel (congés, abs, polyvalence)

Rédaction des procédures de travail

Planification des réceptions

Recrutement

Animation de réunions

Entretiens professionnels

Respect des règles de sécurité

Mise en place d’indicateurs

Inventaires et inventaires tournants