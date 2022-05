Patrice CROUZET

20 ans d'expérience comme directeur artistique en agence puis chez l'annonceur, permettent de pouvoir développer son activité selon sa propre vision. J'ai ainsi créé Pesto, un studio de création qui puise ses idées dans les nuages mais qui a bel et bien les pieds sur terre, connecté à un monde dont il est nécessaire de comprendre les mutations.



La recette de Pesto est pourtant très simple : une intervention efficace et personnalisée pour une communication Impactante et généreuse, qui s'appuie avant tout sur du beau design graphique.

Le client est placé au centre de toute réflexion. On s'adapte aux objectifs et aux moyens, conscients que partout, l'exigence est la même : efficacité, réactivité, expertise.



Mes compétences :

Conduite de projets

Direction artistique

Management d'équipe

Création graphique print et web