Patrice CURTY

Professionnel des RH, manager confirmé et engagé, homme de conviction et de dialogue, je dirige la sous direction des RH (185 experts dont plus d’un tiers de cadres) d’une direction générale du Ministère de la défense forte de 6500 agents, civils comme militaires, répartis en France et à l'étranger. Bras droit du directeur de l’administration, membre du CODIR, responsable de toutes les fonctions « clés » de gestion des ressources humaines et statutaire, j’assure un rôle d’expertise RH et de conseil stratégique.



Je suis à la recherche d’un poste de DRH, de DGS ou de SGA au sein d’un autre organisme étatique en centrale et région, d’un EPIC, d’une collectivité territoriale ou locale en province.