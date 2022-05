Patrice D. SARFATI

« L'imprévisible est dans la nature même de l'entreprise scientifique. Si ce qu'on va trouver est vraiment nouveau, alors c'est par définition quelque chose d'inconnu à l'avance. » [François Jacob, Le jeu des possibles]



L’étendu des Sciences de la Vie a toujours exercé sur moi, un pouvoir attractif important qui a motivé les différents choix de mon parcours professionnel. Débutant dans le domaine de la Recherche Fondamentale Académique (INSERM), j’ai rapidement basculé vers le Diagnostic Médical, ayant à cœur de pouvoir concrétiser l’utilité de la somme des connaissances acquises au cours de ma formation scientifique. Depuis, je n’ai eu cesse d’accroître mes connaissances et mes réalisations, afin de faire progresser les technologies et marqueurs associés, permettant l’identification des évènements précoces impliqués dans les pathologies humaines et animales.



Autant la découverte du monde vivant est fascinante, celui de l'humain dans toute son humanité l'est encore plus. C'est en tant que Directeur R&D d'une équipe captivante de Chercheurs et d’Ingénieurs que je continue le cycle de mes découvertes.



Dans le domaine du Médical / Diagnostic, vous désirez partager / échanger, ou vous êtes à la recherche d'une évolution (ou pire, vous voulez m'en proposer une), vous pouvez me contacter, via Viadéo.



Je m'empresserai de vous répondre.



Très bonne journée.



Mes compétences :

Gestion de projet

microbiologie

biologie

Management

Maladies Infectieuses

Tests rapides (LF RDT)

Biologie Moléculaire