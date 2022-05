29 années de commerce en articles de sport et location de ski, et aussi sur la route. Professionnel enthousiaste, présentant un esprit d'initiative et d'excellentes compétences en matiere de service client. Aussi tres manuel.



Mes compétences :

service clientele exceptionnel

applique une approche axée sur le client et le ser

pouvoir important de persuasion

excellentes aptitudes a communiquer

compétetences en matiere de résolution des problem

énergique a fort esprit d'initiative

tres manuel