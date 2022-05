Patrice DACQUIN

Professionnel depuis près de 20 ans sur les ERP dont 15 ans sur Microsoft Dynamics Nav, je me suis spécialisé depuis plusieurs années sur les projets internationaux. Mon rôle principal est Chef de projet International (IPM) pour piloter la mise en place de la solution dans une filiale française d'un groupe étranger ou le déploiement de la solution groupe sur un ensemble de pays à l'aide de partenaires locaux (dans plus de 100 pays). Mes compétences techniques me permettent aussi de jouer le rôle d'IAM (International Application Manager) pour le management de la solution Core Model de nos clients.



Qualifications:

International Project Manager

Dynamics SureStep expert

Business Process Analyst

Dynamics Nav Solution Architect

Certification Microsoft Dynamics Nav2009 sur la Finance

Certification Microsoft Dynamics Nav sur le développement



Mes compétences :

Microsoft 365 Dynamics Nav / Business Central

ERP International