Patrice DAGER

Sensibilisé aux mondes de l’industrie, de l’économie et des NTIC, j’interviens depuis près de 10 ans en professionnel des Achats et de la Market Intelligence. Acheteur de formation, j’ai tout d’abord bâtit mon expérience professionnelle dans le conseil et la vente de fournitures industrielles (hydraulique, pneumatique, vide). J’ai ensuite fait évolué mon parcours vers la fonction Achats dans ses dimensions opérationnelle et stratégique dans des secteurs aussi variés que les industries automobile, aéronautique, du papier, pharmaceutique que la fonction territoriale.



Jusqu’à très récemment mon périmètre d’actions s’étendait:



- Au pilotage opérationnel des fournisseurs (contractualisation des conditions d’achats, négociation, mise en place du marché, contrôle et règlement des litiges, gestion des flux logistiques),

- Au développement d’un Marketing Achats s’appuyant sur les fondements de l’Intelligence Economique,

- Au Sourcing fournisseurs,

- A l’intégration d’innovation à travers de multiples veilles achats,

- Et aux projets transverses : ex. sensibilisation des acheteurs aux enjeux du Supply Market Intelligence.



Cependant, convaincu que la Gestion des Risques est une source de valeur ajoutée pour la fonction Achats, j’ai enrichi en 2012 mon champ de compétences du volet « Risques ». Ce qui me vaut aujourd’hui tout en étant rompu aux techniques du procurement et du sourcing, d’avoir une très bonne compréhension des enjeux du Risk Management à l’ensemble du processus achats.



En phase avec les nouvelles attentes de la fonction et attaché à en accroître ma pratique opérationnelle, je suis ouvert à une évolution sur les familles d’achats directs et indirects. Idéalement au sein de toutes Directions Achats animées d’une culture du « Supply Market Intelligence » et recherchant à faire évoluer le périmètre de son expertise sur le terrain du Management des risques Achats.



N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.



Bonne découverte de mon profil.



Mes compétences :

Marketing des achats

Analyse de risque

Gestion du risque

Veille technologique

Veille concurrentielle

Sourcing international

Intelligence économique

Négociation contrats

Newsletter

Étude de marché

Microsoft SharePoint

SAP R/3

Mécanique

Electrotechnique

Prévention des risques

Cartographie des risques