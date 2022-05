Patrice DE LA TORRE

Titulaire d'un DUT GMP depuis 1996, j'ai intégrer le bureau d'études de la société REP international en janvier 1997 jusqu'en juillet 2009.

Formateur Professionnel depuis septembre 2010, je maitrise le logiciel de dessin Pro Engineer WildFire 3.0, SolidWorks 2011 ainsi que les Suite Office et Adobe.

Après une expérience au sein de la société HYDR'AM, dans laquelle j'ai été confronté aux problématiques de l'hydraulique à huile, je suis actuellement en poste dans une société intervenant dans le secteur de l'hydraulique. Cette société fait partie d'un grand groupe industriel regroupant plus de 30 sociétés en France..

Depuis 2012, je suis en charge de projets dans l'hydraulique pour l'industrie, l'agro-alimentaire et surtout le nucléaire.



Mes compétences :

