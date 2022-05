Patrice DE SOUSA

Maîtrise de la sécurité électronique (incendie, intrusion, vidéo, contrôle d’accès, extinction gaz…)

Diriger et suivre les travaux d’entretien, dépannage, maintenance préventive et curative.

Former le personnel à la maintenance des équipements et des installations.

Gestion des sous-traitants.

Maîtrise d’ouvrage divers corps d’états (maçonnerie, peinture, serrurerie, climatisation…)





Etablir un cahier des charges.

Elaboration et suivi de budget du département.

Constitution des dossiers technique ainsi que devis et facturation

Coordonner et gérer globalement un projet d’étude interne ou externe.

Analyser et synthétiser des problèmes d’ordre technique, matériel, relationnel.

Suivi client grands comptes





Encadrement de personnel (actuellement 35)

Organiser les moyens matériel et humain du service

Élaboration de la stratégie d’optimisation et de développement de l’entreprise.

Suivi budgétaire, analyse des résultats mensuels de l’entreprise, tableaux de bord.





Mes compétences :

Technique mixte

Technique Commercial

Management