Patrice DEBRUS

Ingénieur Agronome, je me suis passionné pour l'irrigation goutte à goutte au Maroc 1978-1988, de retour en France j'ai embrayé vers l'informatique en région Parisienne dans un grand syndicat d'enseignant, démarré la moto à 52 ans une nécessité, 8 ans en 125 , j'use 3 SR yamaha, en 2004 obtention du permis A à 60 ans, et 9 mois plus tard, une deuxième moto dans le garage (bmw650), avec laquelle j'ai pu rayonner en île de France pour le plaisir. Mon nouveau hobby, une formation de 5 mois aux marchés boursiers, do-it-yourself avec la fée internet.



Cordiales salutations