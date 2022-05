Patrice DESSOLAIN

Après avoir obtenu ma Licence de Philosophie, je me suis consacré à mon désir de travailler dans l’aide à la personne, plus particulièrement au près des jeunes. Ainsi, j’ai commencé à travailler dans « l’accompagnement à la scolarité » au centre social de Chennevières sur Marne, où je devais encadrer des enfants en difficulté scolaire, situés en Z.E.P. Cette expérience a été des plus enrichissantes. J’ai vraiment apprécié l’aspect relationnel de ce travail, que cela soit avec les parents, les professeurs, les enfants, le personnel de la mairie… Le fait d’arriver à un tel résultat, avoir réussi à redonner l’espoir aux personnes qui en manquaient, d’avoir permis aux enfants une meilleure intégration scolaire et par delà, une meilleure intégrité sociale (l’école étant la première forme de socialisation où le contact avec des camarades de classe influence sur le caractère de l’enfant au sein d’un groupe), tout ceci, me pousse à vouloir continuer dans cette.



Il m’a également été permis de travailler bénévolement dans une association humanitaire, nommée « N’tieké ». Cette dernière, créée par des étudiants, a pour but d’organiser au Burkina Faso, pays avec une scolarisation sinistrée (seulement 40% des enfants sont scolarisés), une école d’été pour faire du soutien scolaire auprès des enfants de Ouagadougou (capitale du Burkina Faso) et de tisser des liens culturels durables entre les étudiants français et burkinabés. Cette expérience fut épanouissante tant sur le plan de la conduite du projet, que sur le plan relationnel. Tout cela m’a beaucoup appris sur l’organisation d’une structure et a confirmé, une fois encore, mon penchant pour le coté relationnel et organisationnel de ce type d’action.



S’il est vrai que la philosophie est loin d’avoir de multiples et divers débouchés, elle a le mérite d’enseigner l’art de raisonner et m’a permis d’élargir l’horizon de mes pensées. Pendant longtemps j’ai été hésitant, recherchant un travail qui corresponde à l’appel de mes vœux, un travail qui devienne une passion et qui se soucie plus de la personne que du profit.

Aujourd'hui, je veux mettre en action des dispositifs de soutien, monter une organisation solide afin de mieux répondre aux problèmes posés, permettre aux habitants d'être acteurs de leur devenir, avoir la réflexion du projet dans la pertinence de la solution et les cardes légaux. C’est pour tout cela que je souhaite travailler à la direction d’établissements sociaux et manager une équipe.

Je suis conscient des difficultés d’un tel métier et de ses limites, mais je sais également que j’y serai à mon aise et motivé.



Mes compétences :

Développement social

Developpement social local

Politique

Politique de la ville