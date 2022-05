Patrice DÉZALLÉ

Depuis la mi-septembre 2011, j'ai lancé un média sur Internet dédié au Développement Durable en région Centre (www.puissance2d.fr).

Ancien journaliste de PQR à LA République du Centre, j'ai créé ma société en janvier 2011: Zedap Media SAS. Elle édite le journal en ligne Puissance2d. Elle propose aussi des prestations de service: reportages; relecture et mise en forme de textes, ouvrages; travaux pour journaux d'entreprises, de collectivités ou d'institutions... Audit, conseil, animation de débats, etc.

Elle propose des stages, en particulier à des étudiants en journalisme intéressés par le développement durable, en marketing, en community management et autres...



Mes compétences :

Développement durable

Média

Presse

- négocier des partenariats

- un carnet de bonnes adresses