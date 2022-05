Pour que la tension ne soit plus un stress

Patrice DIOT, 41 ans de pratiques martiales , Be1 karaté puis DEJEPS j'enseigne depuis 30 ans les Arts Martiaux. Reiki, harmonisation crânio-sacrée (poyet)

Praticien massage et formateur bien-être,

- massage suédois

- massage assis

- massage relaxant aux huiles essentielles

- massage aux pierres chaudes

- massage aux pochons

- réflexologie plantaire



Passionné de Tai Chi Chuan , 5 ième dan de karaté affilié à la fédération française de karaté , c'est à travers 3 disciplines que j'ai constaté le bienfait que cela pouvait apporter aux pratiquants.



Le karaté et la self défense qui permettent de se défouler et qui apprennent le contrôle de soi avec prises de décisions rapides dans des milieux hostiles. Savoir analyser, anticiper et convaincre afin de désamorcer des situations difficiles voir dangereuses.



Le Tai Chi Chuan , c'est le travail interne des Arts Martiaux . Un Art relaxant , destressant et qui permet de repositionner son corps dans l'espace . C'est une discipline qui enlève les tensions musculaires . Ce n'est que du bien-être chargé d'émotions.



Trois outils qui permettront à vos collaborateurs de se ressourcer , se défouler ,se relaxer et enfin de vivre pleinement sa journée.



Salutations sportives



Patrice



