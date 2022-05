Accompagnement et coaching de dirigeants (PME, ETI):

Développer leurs compétences de dirigeant

et améliorer la performance de leur entreprise.

Conseil aux directions générales:

Stratégie d'entreprise, développement commercial, management, gestion du changement



Patrice Doublet possède plus de 15 ans de pratique de la direction d’entreprise.



Après avoir dirigé et développé des entreprises dans le B2B pour des groupes américains et français, il fonde une entreprise innovante dans le décisionnel marketing.

Diplômé de l’EM Normandie (ESC Le Havre), Patrice Doublet avait préalablement évolué à différents postes de management au sein de la direction commerciale.

Il a une solide pratique des sociétés de services auprès des PME, ETI et grands comptes et plus particulièrement sur les marchés très concurrentiels des nouvelles technologies et de l’édition de logiciels.

Visionnaire et pragmatique, il aime intervenir lorsqu’une entreprise est en phase de changement : lancement, développement, redressement, structuration, acquisition, fusion.



Familier des problématiques stratégiques et opérationnelles auxquelles sont confrontés les créateurs et dirigeants de PME, alors Directeur associé de Visconti, il crée DM2A Performance.

« En tant que business coach, j‘apprécie de pouvoir partager avec les dirigeants que j’accompagne l’ensemble de mon savoir-faire et les meilleurs pratiques afin de développer ensemble leur performance et celle de leur entreprise »



Mes compétences :

Strategie

Management

Business development

Direction générale

Développement commercial

Startups

B2B

Management de transition