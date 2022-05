Patrice DROUET

Mon expérience en R&D et en industrialisation, m'a permis d'appréhender au mieux le développement de nouveaux projets jusqu au démarrage de la production.



Au travers de cette expérience j ai pu montrer mes aptitudes à dynamiser des équipes transversales et à conduire des projets internationaux, tout en faisant preuve de créativité, d autonomie et d implication dans l entreprise.



Je vous propose de nous rencontrer afin de développer ensemble la possibilité d'une collaboration.



Mes compétences :

Coordination projet

Coordination avant-projet

Optimisation de processus de fabrication

Méthodes

Outillages

Gestion de projet

Coordination RFQ