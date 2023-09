Patrice DRUCBERT (PATRICE DRUCBERT)

Faire des vins sur mesure

Patrice DRUCBERT

Oenologue Consultant

Expert judiciaire honoraire



Plus de 45 ans d'expérience dans les activités techniques et commerciales du vin, de ses dérivés et des produits œnologiques

Spécialisé dans la connaissance des terroirs,

Vinificateur et créateur de vins

Une carrière dédiée au monde de l'Entreprise

- tant dans des grands groupes (ICV, LAFFORT, PROMODES « Carrefour »)

- que dans le monde de la PME (Caves coopératives et Domaines) ,

- dans le grand Sud de la France surtout Bordelais, Provence, Languedoc, Sud Ouest.........



me permet d'être aujourd'hui un accompagnateur de vos projets stratégiques, techniques (vinification, élevage, mise en marché..) d'amélioration de la chaîne logistique, de la recherche et la mise au point de nouveaux produits, de développement marketing,

Une approche pragmatique et concrète des situations, un souci des solutions simples mais audacieuses et partagées sont garants d'une réussite à réaliser ensemble avec vos collaborateurs (internes et externes, conseils œnologiques et divers consultants)

Je suis votre partenaire et votre accompagnateur pour développer et assoir votre entreprise.

Je vous propose uniquement des prestations ponctuelles à la demande

Mon ambition est daider à atteindre les objectifs définis avec le vigneron ou le chef dentreprise:viti-vinicole

Qualité des vins en adéquation avec les marchés visés. Chaque vin doit avoir un débouché commercial

Maîtrise de la production pour assurer la rentabilité et la pérennité de lexploitation

Il repose sur un partenariat avec le vigneron pour :

Définir le type de vin recherché : sa propre définition de la qualité et de la typicité.

Rechercher les points clés de son exploitation

Raisonner les intrants et les pratiques pour indiquer les risques et les écueils en toute transparence

Ceci permet d'élaborer des vins propres à l'image du vigneron et à sa définition, celle qu'il saura au mieux présenter à ses clients. Il sagit de Faire des Vins sur Mesure.

Les partenariats : pour bénéficier des techniques les plus novatrices, nous développons des partenariats avec des entreprises privées ou des organismes de consulting et de recherche. Par exemple pour le marketing du vin et les analyses commerciales

La veille active : Patrice DRUCBERT construit ses actions à partir des retours du terrain (producteurs, œnologues), ainsi quà partir dun réseau de veille régionale, nationale et internationale.