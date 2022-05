Patrice DULONG

De formation Ingénieur mécanicien j’ai une expertise technique dans le domaine de la production d’énergie sur les procédés thermiques et la combustion.



J’interviens en management d’équipes de l’offre à la réalisation de projet, sur des budgets d’études de 2 Millions € au niveau international.



Garant des offres, des budgets et des plannings mon expertise technique me permet d’intervenir sur :

- L’analyse de l’appel d’offre technique sur les aspects thermique et combustion

- La conception des équipements et la rédaction des spécifications techniques

- La supervision de la rédaction des documents techniques

- La rédaction des offres : performances et garanties techniques, quantification des risques, …

- La présentation des offres aux clients et l’ajustement des données techniques

- La mise en place de la réalisation du contrat

- La participation aux choix des fournisseurs internationaux et aux négociations techniques

- ….



Mes compétences :

Ingénierie de projet

Energie

Thermohydraulique

Thermique Énergétique

Mécanique des fluides

Combustion

Thermodynamique

Procédés thermiques et combustion

Infrastructure industrielle et équipements

Centrale thermique

Planification de projet

Gestion de projet

Management opérationnel