Patrice DULOT

Je suis ingénieur généraliste responsable qualité , sécurité et environnement .



Expérience dans le secteur automobile :

Renault, Douai , usine de montage

Renault, Cleon (stage) usine de mécanique

Valeo plastic Omnium, equipementier automobile



Méthodes et maintenance

Amélioration continue , TPM , 5S , AMDEC , GMAO

Plans d'action , grand projet , montée en cadence



Mastère en management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement . ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001 , MASE , ISO TS 16949 . Management intégré QSHE



Expérience dans le secteur du Batiment :

Cegelec TECNAV Saint Nazaire

SPIE Ouest Centre Nantes

SPIE IDF NO Agence NPDC



Suivi plans d'action , suivi securité , CHSCT , demarche environnement , analyse env , animation causerie , formation , PDCA



Mes compétences :

MASE

OHSAS 18001

ISO 14001

SAP

Qualité

Automobile

Maintenance

Analyse de risque

Ingénieur

Sécurité au travail