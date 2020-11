Ingénieur d'intégration et de validation expérimenté à la recherche d'un emploi de testeur en région PACA.



Ingénieur en intégration et validation depuis 2005.



Expériences en tests sous-systèmes et test unitaires (2 ans environ).



Développeur en C et C++ sous Windows et Unix (Linux, Solaris, HP-UX, IRIX) pendant 9 ans.



Mes compétences :

Bash

Crystal Report

Intégration

KSH

Linux

Microsoft SQL

MySQL

PostgreSQL

Requetes SQL

Scripts Shell

Python

AWK

Shell

UNIX

Validation

C

C++

Java

Katalon