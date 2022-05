Patrice DUPONCHELLE

Avocat depuis 1983 je suis spécialiste en droit social ce qui ne m'empêche pas d'exercer une activité plus généraliste et notamment en droit des baux, droit rural, droit des contrats, droit de la consommation et droit pénal. En droit du travail j'interviens devant les juridictions du travail et j'exerce par ailleurs une activité de conseil. Mon champ d'intervention ne se résume pas aux rapports employeurs-salariés de droit privé, je conseille et je défends les contractuels de la fonction publique . Le droit de la sécurité sociale m'amène à intervenir fréquemment devant les tribunaux des Affaires de sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l'incapacité ainsi que devant la cour nationale d'incapacité qui siège à Amiens. Je suis également chargé de cours à l'IFSI d'Abbeville, à l'IAE d'Amiens et à l'IUT de BEAUVAIS



