Patrice DUPONT

J'ai traversé les deux premières phases de ma vie : D'abord l'apprentissage, la formation, la découverte et ensuite l'expérimentation, l'application, la production. J'arrive à un moment où je dois encore produire, parce que je le peux et je le veux, mais surtout transmettre ce que j'ai appris, appliqué, conceptualisé. Toute ma vie j'ai donné leurs chances à beaucoup de ceux qui ont croisé mon chemin. Certains m'ont suivi, certains sont restés sceptiques et certains en ont profité. Mon vrai métier est d'inventer des solutions logicielles mais aussi organisationnelles là où l'on pourrait croire qu'il n'y en a pas ou que s'il en est, elles sont trop complexes à mettre en oeuvre. En fait, je vous simplifie l'informatique.



