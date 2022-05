Chargé de missions SSI (Securite Systeme d'Information) et PCA (Plan de Continuite d'Activite)



Mes compétences :

Formation chez IBM france (filiere SNA)

Formation Novell/Netware

UNIX (DEC et SUN Solaris)

CISCO (switching IP)

Mainframe IBM 370 et AS400

Automatisation de la Production Informatique