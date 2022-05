Patrice DURAND

Technique

- Préparer et organiser des chantiers d’équipement électrique de climatisation et de chauffage.

- Mettre en oeuvre et réaliser un chantier électrique : encadrement d’équipe, approvisionnement des chantiers, modification si nécessaire.

- Mettre en service et effectuer les essais : contrôles si conforme au cahier des charges, paramétrage des organes de régulation.



Informatique

- AutoCAD ,CalculuX, DIALux , Caneco , See Electrical

- Word, Excel, Ds-Elec de DéSA logiciels (la réalisation de schéma électrique.)



Mes compétences :

Caneco

AutoCAD

Electrotechnique

Electricité

Informatique