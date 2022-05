Patrice DVERINE

Je suis chargé de recruter et de suivre les nouveaux conseillers du groupe Equance pour la Région Grand Sud.



La nature complexe et la réglementation changeante du métier de CGPI a conduit Equance à créer une panoplie d’outils performants (plateforme technique, aides juridiques et fiscales, extranet performant, etc.) destinés à accompagner son réseau de consultants. Le but est que ceux-ci puissent se concentrer entièrement au conseil, à la relation client et au développement de leur portefeuille.



Notre stratégie est donc de privilégier la proximité et l’approche conseil. Votre profil correspond à cette philosophie ? N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus



Mes compétences :

Conseil

Entrepreneur

Gestion privée

Immobilier

Recrutement

Ressources humaines