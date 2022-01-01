Patrice ENGELHARDT

Mes compétences :
Création
Formation
Manager
Montage
Montage financier
Recrutement
Recrutement et Formation
restauration
Entreprises
M COMME MARTINE
- RESPONSABLE GESTION
2006 - maintenant
SADPRES SOGREC MONTAGNE SERVICE TOPREST
- DIRECTION COMMERCIALE , GENERALE
1973 - 2003APRES APPRENTISSAGE DES METIERS DE LA RESTAURATION COLLECTIVE A LA SOCIETE SOGREC JE CREE ET GERE LA SOCIETE "SADPRES " ,CENTRALE D ' ACHATS SPECIALISEE DANS LES PRODUITS POUR RESTAURANTS.1977 -1978 CREATION ,AMENAGEMENT ET ANIMATION D 'UN HOTEL 2 * BAR RESTAURANT PRES DE CERGY PONTOISE : "LES TROIS CARAVELLES " . 1980 -1990 JE CREE LA SARL" VIN WINE SERVICE " POUR L' ACHAT ET REVENTE DE VINS ET SPIRITUEUX, PUIS PRENDS LA DIRECTION COMMERCIALE DE "SOGREC" POUR LE DEMARCHAGE ET LA PERENISATION DE CLIENTS " GRANDS COMPTES " .DE 1990 A 1998 JE DEVIENS PDG ET ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DU GROUPE ENGELHARDT ,RESULTAT DE LA FUSION DE SOGREC AVEC MONTAGNE SERVICE APRES L ' ACQUISITION DE CETTE DERNIERE .1998 VENTE DU GROUPE DEVENU 10e AU CLASSEMENT FRANCAIS ..JUSQU 'EN 2003 ,DEVELOPPEMENT D '"AMONT SERVICE" SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE BOISSONS ET CONFISERIES POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE .