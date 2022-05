Patrice ESCHASSERIAUX

Concepteur de mise en lumière, applique librement la lumière à l'art plastique de l'éclairage. Accumule depuis plusieurs dizaines d'année diverses applications sur le concept et l'application du langage de la lumière pour le cinéma, la télévision, les opéras, le théâtre et l'&événementiel. Riches d'expériences techniques et artistiques applique sa passion de la lumière pour la création d'ambiances, de mise en valeur et d'image particulière en architecture d'intérieur, aménagement paysager et urbain. Créée son agence LIGHT STAGE M CASA à Rabat, après avoir exercer et accumuler des références et sa réputation depuis 12 ans avec son agence en France Côté Lumière. Se spécialisant ses derniers temps en hôtellerie de luxe, centre commercial, résidence particulière. Ancien membre AFE, ACE, Cluster Lumière à Lyon. Conférencier, formateur. L'agence LIGHT STAGE M, étoffe l'équipe de son agence, d'ingénieur de l'éclairage, chef de projet, assistant en conception. Capable de maîtriser le langage de la lumière, le langage de chantier, le langage de l'architecture, ayant une base sur la connaissance du matériel, de son application,passionné de l'art, créatif, s'intégrant dans un travail collectif, maîtrisant les logiciels de plan, dessin, étude photométrique.