Patrice ESMELIN

Nous tirons bien notre épingle du jeu dans un contexte toujours difficile en 2016. Nous utilisons les technologies les plus avancées pour trouver des solutions sur mesure, souvent fabriquées en France, dans l'éclairage architectural.



Travailler chez Ambiance Lumière permet de participer à des projets de premier plan et novateurs, avec des enjeux de plus en plus importants, certains dossiers dépassant 100 k€.



www.ambiance-lumiere.com



Mes compétences :

Architecture

Dali

ECLAIRAGE

Eclairage LED

LED