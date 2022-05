Patrice FAUVETTE

Né le 15/04/1958 à Argenteuil dans le Val-d'Oise (95) et dans le même hôpital que ma mère.



Signe astrologique : Bélier ascendant Lion, et Chien dans le zodiaque chinois.



J'aime : la nature, les belles choses et les bels gens.



Je hais : le désordre, la médiocrité et le je-m'en-fichisme.



Mon hobby : la myrmécologie (étude, suivi et recensement des fourmis sur le terrain ainsi que leur élevage à domicile).



Santé : RAS pour le moment (je sais encore grimper aux arbres à 57 ans).



Mes compétences :

Assiduité

Méthode

Créativité

Adaptabilité

Ponctualité

Endurance

Volontariat

Disponibilité