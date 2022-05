Patrice FLORENS

Aprés 12 ans passés à la BNP j'ai rejoint la BNLI devenue BANQUE RHONE ALPES à GRENOBLE comme Directeur des particuliers.



Puis le Groupe des Banques Populaires en prenant la Direction Régionale du VAL D OISE et la Direction du réseau d'agences à PARIS.



J'ai rejoint la BP de MARSEILLE pour créer le dynamisme du sociétariat en 2000 puis j'ai pris la direction régionale de Marseille Provence



Aujourd'hui ma passion pour la formation m' oriente vers la création d' un cabinet de consulting en stratégie dés mon départ à la retraite permettant l 'apprentissage des valeurs à retrouver pour surmonter les difficultés économiques qui sont les nôtres coaching du dirigeant,.gestion des conflits...aborder le changement..pensées positives savoir négocier avec les banques et gérer ses frais généraux.



.Ma spécialité reste l' optimisation fiscal des revenus des dirigeants,le rachat de cc d associés figurant au bilan;;le démembrement usufuit et nu propriété ,l'optimisation du résultat par l arbitrage entre revenus et dividendes ,le passage en sel pour les profession libérales. et l optimisation qui en découle..



Je serai heureux d échanger avec tout ceux qui pensent que le plaisir et le travail ainsi que le potentiel humain sont les meilleurs ingédients de la réussite...



Mes compétences :

Optimisation fiscale

Leadership and team management

Transmission de patrimoine

Dynamisme

optimisation fiscales des revenus des dirigeants

optimisation du passage en sel pour les profession

demembrement assurance vie et clause beneficiaire

conseils en deductions fiscales optimisation .et d