Patrice (& Françoise) WILLIAMSON

Patrice est RESTAURATEUR DE TABLEAUX, PEINTURES, GRAVURES et ENCADREUR D'ART ANCIEN, MODERNE et RELIGIEUX, depuis près de 40 ans à Nantes.



Il restaure aussi bien :

-les gravures piquées, trouées ou détériorées

-les glaces et miroirs anciens (le miroir ou les parties manquantes de l'entourage)

-les cadres anciens avec parties manquantes

-les peintures sur tous supports

-les oeuvres sinistrées par un feu ou une inondation (pour des compagnies d'assurance)

-les oeuvres d'Art Sacré ou religieux (grande expérience dans ce domaine)

Il sait mettre en valeur tout ce qui peut s'encadrer, aussi bien moderne que très ancien...en réalisant :

-glaces sur mesure

-cadres anciens ou modernes avec coins bouchés ou non

-lavis à l'ancienne sur mesure dans une palette infinie de tons(voir échantillons)

-pèles-mêles et encadrements de photos

-boites américaines

Marouflage de peintures anciennes ou abîmées pour les consolider et leur donner une nouvelle vie



Dorure à la feuille des cadres et miroirs



Pour tous ces travaux, un devis est fait, bien entendu.

Possibilité de se déplacer sur rendez-vous pour évaluer le travail et conseiller .



VOUS POUVEZ appeler le 02 40 69 21 45. Mobile de contact : 06 20 27 58 09 ou 07 83 05 40 65.



Mes compétences :

Création de moulures

Création de miroirs sur mesures

Lavis uniques personnalisés à l'ancienne

Marouflage

Peinture

Restauration peintures anciennes

Restauration de sculptures et statues peintes

Dépiquage de pastels et gravures

Encadrements ovales et circulaires

Encadrements personnalisés

Rénovation estampes

Rentoilage toutes peintures

Mise en valeur tous documents

Confection boîtes américaines sur mesure

Devis toutes restaurations suite sinistres ( eau e

Restauration miroirs anciens

Dorure à la feuille