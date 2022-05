De culture technique et informaticien par vocation, mes expériences professionnelles m'ont permis d'assurer la meilleure qualité du service rendu aux utilisateurs et d'en faire un atout majeur de réussite des missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

Business Intelligence

Assurance

Microsoft SQL Server

Oracle

Informatique

Géomarketing

Système d'information

Gestion de projet

SQL

Objective-C