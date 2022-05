Patrice FREUND

Une expérience de près de 22 ans dans l'encadrement et le management au sein d'entreprises spécialisées dans le domaine industriel mécanique et électromécanique, et un désir toujours présent d'apprendre et d'évoluer.

Initialement issu d’études en construction mécanique, j'ai eu l'opportunité d'élargir mon domaine de compétences au fur et à mesure de l'avancée de ma carrière et des responsabilités qui m'ont été confiées. C'est ainsi que je me suis orienté dans le domaine du service après-vente, dans un premier temps en gestion de qualité et management d’équipes puis, dans un second temps, dans l'assistance technique, la formation interne et la responsabilité du service commercial ,la gestion de production et des budgets . Ma spécialisation en SAV m'a permis d'être promu Directeur technique, poste sur lequel j'ai participé à la création complète de l’entreprise.



Mes compétences :

Management d'équipe

Réactivité et sens de l'initiative

Relations commerciales

Autonome et responsable

Polyvalant

Rigueur dans le travail

Lean management

Kaizen

Kanban

budgets

Microsoft Office

Audit