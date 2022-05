Patrice FRISCH

Ayant exercé en tant que paramédical en cliniques et institutions depuis 91, je me suis dans un premier temps orienté vers une formation universitaire à l'UMH, en psychopédagogie et psychologique clinique d'obédience psychanalytique.



J'ai ensuite poursuivi mon cursus pas un troisième cycle de spécialisation dans la même université, ainsi qu'une formation répartie sur 3 années à l'Institut Milton Erikson de Bruxelles en thérapies brèves, état de conscience modifié.



Plus récemment j'ai également obtenu un post Master interfacultaire ULB - Ulg, en neuropsychologie, sciences cognitives.



Actuellement, je suis établi en tant que psychothérapeute indépendant et maître de formation théorique dans l'enseignement supérieur.



Mes compétences :

Enseignement

Neuropsychologie

Thérapies brèves