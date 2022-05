Technisphère

janvier 2000 à Aujourd’hui (15 ans 2 mois) à Toulouse

Associé et co-Gérant du bureau d'études Technisphère depuis Janvier 2000, (ingéniérie de la construction), 18 personnes, spécialisé dans les équipements techniques du bâtiment (électricité courants forts et faibles, chauffage/conditionnement d'air, protection incendie,plomberie,ascenseurs,groupes électrogènes,...etc...)

et également plusieurs projets tous corps d'état , fort d'une expérience en ingéniérie générale de 15 ans. (centre commerciaux, usine, centre d'essais industriel,projets de restructuration de locaux existants dans ESAT, MAS, tertiaires....)



mail : patrice.gabas@technisphere.fr