Patrice GANNAND JE

Compétences dans le déploiement des serveurs, clients et périphériques.

Compétences dans le troubleshooting des réseaux IP et Téléphonies.

Compétences dans l’administration ou la migration des réseaux IP et téléphonies

Compétences dans l’administration des systèmes Windows et Linus

Compétences dans la gestion des téléphones IP (CallManager et Asterix)

Compétences dans la gestion et le déploiement de la messagerie vocal (Cisco Unity Connection et Asterix)

Compétences dans les services de messagerie (MS exchange et linux)

Compétences dans la gestion de la bande passante (Qualité de service, Qos)

Compétences dans les techniques de sécurisation des réseaux IP et téléphonies

Compétences dans le déploiement et la gestion des pares-feux et VPN

Compétence dans l’administration et le déploiement des systèmes WI-FI

Valeurs personnelles: Loyal, innovateur, et sens du travail bien fait et d’esprit d’équipe.



Mes compétences :

System Administration, Active Directory

Sécurité réseau et control d'accès VPN

Téléphonie: Cisco Call Manager express, Cisco Call

Configuration Cisco Switches/Routers et Samsung

Domain Name Server Protocol, Dynamic Host Control

Microsoft Exchange Server

FTP, HTTP, Hyper-V, Linux LDAP, Samba

CentOS, Fedora, Red Hat, Ubuntu

Configuration des systèmes Wi-Fil avec Contrôleur

Microsoft Client: Windows 7, 8, 10

Microsoft Serveur: 2008, 2012, 2016

VMWare Workstation, VMware vSphere, Microsoft Visi

Par-Feu: Cisco ASA, Watchguard