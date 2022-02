Patrice GARREAU

FONDATEUR DE SESAME

SESAME EST UNE ENTREPRISE DE CONSEIL ET DE FORMATION POUR LES PROFESSIONNELS DES MÉTIERS DE BOUCHE



Patrice a opéré en France a linternational, au contact de cultures variées pour différents établissements de renom en collaboration avec de chefs talentueux tout au long de son parcours.



Il a eu la chance de se voir proposer de telles opportunités à travers le monde et les a saisies avec enthousiasme, il a créé son activité de consultant SESAME avec lobjectif de fournir des outils doptimisation des coûts et de la formation professionnelle afin daméliorer la rentabilité des entreprises.



Il a également aidé au développement de pâtisseries organiques au sein de Grow HQ, en Irlande