Patrice GIACRI

Homme de terrain et de proximité, communicatif, adaptable, organisé, rigoureux et commerçant, je suis expérimenté dans le management d’équipes au service des clients et dans l'exploitation d'une petite entreprise de service liée au déménagement



Entre 1993 et 2008, en tant que chef de secteur service clients pour l'entreprise LEROY MERLIN, j'ai managé des équipes de 30 à 40 collaborateurs en complète autonomie, j'ai optimisé la qualité de l'offre de services et la productivité. J'ai également participé à l'élaboration des choix stratégiques des magasins.

J'ai eu l'opportunité de participer aux agrandissements des magasins du Mans et de Metz et aux ouvertures des magasins de Toulouse Balma et Toulouse Roques.

Tout au long de ce parcours, j'ai vécu des expériences humaines fortes, enrichissantes, avec des équipes existantes ou que j'ai recrutées.

De mai à début septembre 2017, j'étais franchisé pour l'enseigne "demenagerseul.com". J'ai ouvert et développé. l'agence de Toulouse.

J'ai découvert l'univers du commerce de proximité, je me suis adapté au milieu du déménagement. Je sais gérer une petite entreprise de A à Z et je maîtrise la gestion d'un parc de véhicule utilitaire.



Depuis novembre 2017, retour au source, sur sur les métiers des caisses pour reprendre le lien avec mon métier de base...avant d'autres aventures



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Management

Recrutement

Gestion des Plannings

Animation de formations

Maîtrise du pack office

Gestion d'un parc de véhicules utilitaires

Gestion budgétaire

Gestion des stocks

Gestion d'une caisse