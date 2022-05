Patrice GLADIEUX

Technicien informatique Hard et soft , maintenance micro électronique formé chez HP France (division repair SCI France).

Passionné par les nouvelles technologies , trés manuel dans mes activités (Câblages) réseaux informatique.

L'électricité fait parti de mon pack compétence (hors haute tension) dont je suis habilité.

Bidouilleur , bricoleur , je ne suis pas un manche avec un marteau et des outils ^^.

Le calme , une femme passionnée et un peu de littérature , petite virgule sur l'ordinateur ( world of warships) modéré.