Patrice GOFFIN

Fort d'une expérience de plus de 38 ans don 35 ans passés dans l'aéronautique au bureau d'étude (25 ans sur avions militaires et 10 ans sur avions d'affaires) je souhaite intégrer une entreprise solide et référente dans son domaine d'activité.

Je peux vous apporter mon expérience dans les domaines de structures et domaines mécaniques. Je sais faire preuve de ténacité , je suis rigoureux , j'aime prendre des initiatives mais je sais aussi prendre les avis d'experts et de spécialistes et j'aime par dessus tout le travail en équipe.



Mes compétences :

CAO

DAO

Catia v4

Catia v5

Microsoft Office

CATIA

Sieges

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Data Access Object